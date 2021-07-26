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Ekonomi AÜ öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

AÜ öğretim görevlisi alacak

Atılım Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:58:00 -
AÜ öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre üniversite Web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  26.07.2021 tarihi itibarı  ile  15 gün  içerisinde  ilgili  “Dekanlıklara/Müdürlüklere”    şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları gerekir.  Süresi  içinde  yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular dikkate  alınmayacaktır.  Öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  web  sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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