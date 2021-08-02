AÜ öğrenci alacak
Ankara Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alınacak. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler http://oidb.ankara.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ