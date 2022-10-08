ATV dizisi final yapma kararı aldı

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan yazlık diziler tek tek ekran maceralarına nokta koymaya başladı. Kış sezonunun asıl dizilerinin gelmesiyle birlikte yaz aylarında yayınlanan yapımlar reytinglerde büyük kan kaybı yaşadı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu ve Zehra Yılmaz gibi isimlerin başrollerini paylaştığı ATV'de ekrana getirilen Gül Masalı dizisi için de sona gelindi. Reytinglerde isteneni elde edemeyen Gül Masalı dizisi için final kararı verildi. Çekimleri Isparta'da devam eden dizinin 17. bölümde final yapacağı öğrenildi. Dizinin sevenleri üzüntü yaşadı.

Isparta çekimleri devam eden Gül Masalı dizisi için beklenen son geldi. ATV ekranlarında yayınlanan kış sezonunun gelmesiyle birlikte reytingleri daha da düşen Gül Masalı dizisinin hayranlarını üzen haber de geldi.

Başrollerinde Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun rol aldığı dizi için kanaldan karar geldi.

Final yapıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Isparta'da çekilen dizinin final yapmasına karar verildi. "Gül Masalı" dizisi 17. bölümde ekrana veda edecek.