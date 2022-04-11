ATV canlı yayın! ATV’de bugün neler var, 11 Nisan 2022 yayın akışı!
ATV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? soruları televizyon meraklıları tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında vatandaşlar ATV ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programını takip ediyor. ATV dizileri arasında geçen hafta ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan Hakim dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Gündüz kuşağında ise Esra Erol olacak. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi ATV yayın akışı, ATV canlı yayın programları.
ATV'de bugün ne var? ATV yayın akışı bugün merak edilen konular arasında yer almakta. Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahurda Nihat Hatipoğlu'nun programı büyük ilgi görürken, ATV dizileri de yine yakın takipte. ATVde bugün geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Hakim dizisi olacak. Hakim dizisi yeni bölümü ile bugün ATV izleyicisinin evine misafir olacak. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi ATV yayın akışı, ATV canlı yayın programları.
ATV yayın akışı
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 00 Hakim 2.Bölüm
23: 20 Hakim 2.Bölüm
01: 55 Hz. Ömer - Yabancı Dizi
02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04: 55 Hz. Ömer - Yabancı Dizi