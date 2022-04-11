  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya ATV canlı yayın! ATV’de bugün neler var, 11 Nisan 2022 yayın akışı!
Medya

ATV canlı yayın! ATV’de bugün neler var, 11 Nisan 2022 yayın akışı!

ATV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? soruları televizyon meraklıları tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında vatandaşlar ATV ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programını takip ediyor. ATV dizileri arasında geçen hafta ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan Hakim dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Gündüz kuşağında ise Esra Erol olacak. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi ATV yayın akışı, ATV canlı yayın programları.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:08:00 - 2022-04-11 15:11:52
ATV canlı yayın! ATV’de bugün neler var, 11 Nisan 2022 yayın akışı!

ATV'de bugün ne var? ATV yayın akışı bugün merak edilen konular arasında yer almakta. Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahurda Nihat Hatipoğlu'nun programı büyük ilgi görürken, ATV dizileri de yine yakın takipte. ATVde bugün geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Hakim dizisi olacak. Hakim dizisi yeni bölümü ile bugün ATV izleyicisinin evine misafir olacak. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi ATV yayın akışı, ATV canlı yayın programları.

ATV yayın akışı

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 00 Hakim 2.Bölüm

23: 20 Hakim 2.Bölüm

01: 55 Hz. Ömer - Yabancı Dizi

02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04: 55 Hz. Ömer - Yabancı Dizi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay