ATV canlı yayın! ATV’de bugün neler var, 11 Nisan 2022 yayın akışı!

ATV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? soruları televizyon meraklıları tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında vatandaşlar ATV ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programını takip ediyor. ATV dizileri arasında geçen hafta ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan Hakim dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Gündüz kuşağında ise Esra Erol olacak. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi ATV yayın akışı, ATV canlı yayın programları.