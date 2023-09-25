Attıkları iftira ortaya çıkacak diye korkudan titriyorlar!

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, Timur Soykan'ın ortaya attığı "H.K.G. 6 yaşındayken evlendirildi" şeklindeki deli saçması iftira sebebiyle hala cezaevinde.

H.K.G.'nin aynı evde büyüyen kardeşleri, ortaya çıkan deliller, yapılan duruşmalar "taciz" iddialarını yalanlarken, oluşan kamuoyu baskısı Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ile Kadir İstekli Hoca'nın cezaevine girmesine sebep oldu.

Yaşanan son süreçte Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çocuklara uyuşturucu hap içirerek ailelerine "taciz" iftirası attıran FETÖ'cü doktoru gündeme getirdi.

Karahasanoğlu hukuksuzluğa köşesinde dikkat çekti!

Ali İhsan Karahasanoğlu "Tutuklanan psikaytr ve Gümüşel Hoca’nın başına gelenler!" başlıklı köşe yazısında, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'nin kızının da psikolojik tedavi aldığını hatırlatarak, "Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızı da, 6 aylık hamile iken düşük yapmış, kocası ve ailesi tarafından psikolojik destek verilmek istenmiş.. Ama o, bazı kişilerin tavsiyesi ile yönlendirildiği bir psikaytra gitmişti.." dedi.

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Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın kızına da aynı yöntemin uygulanmış olabileceğini belirten Karahasanoğlu, "Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının, bir stres döneminden sonra müracaat ettiği psikaytr görüşmeleri sonrasında, tıpkı Salih Zoroğlu’na isnat edilen suçlamadaki gibi, garip iddialarla gündeme geldiğini, ailede hiç kimsenin bu iddiaları kabul etmediğini, hatta aynı evde yaşayan ikisi kız üç kardeşin de, iddialarının kesinlikle yalan olduğunu açıkça beyan ettiklerini gördük, iftiraların etraflıca incelenmesi çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu yazısının devamında şu çağrıyı yaptı:

Benim şimdi beklentim, Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının, iftira öncesinde görüştüğü kişiler, gittiği psikiyatr, dostluk kurduğu ve bu kadar ciddi bir suçlama içeren dosyada ismi bile belirtilmeyen ve “bir savcının kızı” diye tanımlanan kişi, “altınları al, kaç” diyen radyocunun ifadelerine başvurulması..

Ve gerçeğin ortaya çıkarılması..

Öte yandan Yeni Şafak gazetesi de aynı hukuksuzluğa dikkat çekerek, "Bu dosya sil baştan ele alınsın" manşetini attı.

Gelişen süreç, baş iftiracı Timur Soykan'ı korkudan titretti. Soykan Yeni Akit gazetesinin dikkat çekip, Yeni Şafak'ın da desteklediği çağrıdan sonra açıklamada bulundu.

Soykan, "H.K.G'nin çok aykırı bir örnek olan Prof. Salih Zoroğlu ile hiçbir teması yok. Ayrıca H.K.G.’nin cinsel istismara uğradığına dair çok sayıda delil var" dedi.

Süreçte neler oldu?

H.K.G., geçtiğimiz aylardaki ilk duruşmasında, Zeki Kayahan Coşkun adlı bir radyocu ile ilişkisinin olduğunu, radyocunun kendisine "altınlarını al kaç" dediğini itiraf etmişti. H.K.G., "Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan (evimden) uzaklaşmayı istiyordum. Zeki ile sadece mesajlaştım, fotoğraf yollamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı duruşmada araya giren anne mahkeme heyetinden söz isteyerek, "Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona (Zeki Kayahan Coşkun) gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da "Sevgilim, doğum günün kutlu olsun" yazmış. En son mesajında da "Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık" yazmıştı." demişti.

Öte yandan H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği iftirasına karşın, mutlu mesut düğün fotoğrafları ortaya çıkmıştı.