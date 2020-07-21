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Attığı tweet olay olmuştu! Haluk Levent’ten Pınar Gültekin paylaşımına ilişkin açıklama

Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sanatçı Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine takipçilerinden özür dileyerek paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:44:00 -
Attığı tweet olay olmuştu! Haluk Levent’ten Pınar Gültekin paylaşımına ilişkin açıklama

AHBAP'ın da kurucusu olan sanatçı Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımdan dolayı takipçilerinden özür diledi.

‘Yoksa ölürsünüz’

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullanmıştı.

Haluk Levent özür diledi

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini sildi ve takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" açıklamasını yaptı.

İşte Haluk Levent'in o paylaşımı;

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