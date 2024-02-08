Attan düşüp yoğun bakıma alınan Sinan Albayrak'tan haber var!

Sinan Taymin Albayrak sette attan düşerek tedbir amacıyla yoğun bakıma alınmıştı. Setlere geri dönen Sinan Albayrak'tan görenleri heyecanlandıran bir fotoğraf karesi geldi.

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, rol aldığı "Mehmet Fetihler Sultanı" dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşamıştı. tv100 Magazin Hattı'ndan Barış Ağıl'ın haberine göre; Sinan Albayrak, at üzerinde çekilmesi gereken sahnede kaza geçirmiş ve atla birlikte tak atlatmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sanatçı hastaneye kaldırılmış ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Sosyal medyada bir açıklama yapan Albayrak, "Herkese merhabalar, ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var, onlar da kısa süre toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımız var, çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda, merak etmeyin" demişti.

SİNAN ALBAYRAK SETLERE DÖNDÜ

Hastanedeki tedavisi tamamlanan sanatçı, setlere geri dönüp bir de fotoğraf paylaştı.

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