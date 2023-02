Atsu için zaman daralıyor! En yakını açıkladı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan Kamerunlu forvet, henüz bulunamayan Christian Atsu ile yaptığı son telefon görüşmesini de aktardı.

Deprem anında yaşadıklarından Fransa basınına bahseden Soni, "Açıkçası daha önce hiç yaşamadığım bir korku Gerçekten beklemediğiniz bir şey ve bu sizi ömür boyu tetikliyor. Hayatta neler olacağını asla bilemezsiniz. Birkaç gün önce gerçekten yaşadığımı söyleyebilirim. O anda kendi kendime dünyanın sonu dedim. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. travmatize oldum. Bugün ise hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve her şeyin boş olduğunu anladım. Herkes evini, arabasını bırakıp sığınacak yer arıyordu. Ne yazık ki gerçekten kötü bir durumdu. Futbola başladığımdan beri ve hayatımda beni en çok şaşırtan şey bu oldu. Böyle bir olay yaşayacağım aklımın ucundan geçmemişti" dedi.

Maç sonu eve gittiğini söyleyen Hataysporlu Kevin Soni, "Kasımpaşa maçından sonra eve gittim. Kuzenlerimle oturuyordum ve oyun oynuyorduk. Sabah saat 4 veya 5 civarında yer sallanmaya başladı. O sırada kuzenlerime sakin olmalarını söyledim. Tavan ve duvarlar üzerimize yıkılmaya başlayınca merdivenlerden yukarı koşmaya başladık. O sırada yerin ikiye ayrılmaya başladığını gördüğümde, bunun gerçekten çok ciddi bir felaket olduğunu düşündüm. Başta pencereden atlamak istedim. Yedinci katta oturduğumuzdan dolayı atlarsam ayağımı kırarım ve bir daha futbol oynamam dedim kendi kendime. Sonra bina çökmeden çıkacak kadar şanslıydık. Her şeyin gerçekten değiştiği bir gündü. Birçok ölüm oldu. Bunu bana bir hafta önce söyleselerdi inanmazdım. İmkansız olduğunu söylerdim" şeklinde konuştu.

Deprem sabahı namaz kılmak için uyumadığını söyleyen Soni, "Ben bir Müslümanım ve çok dindarım. Beni kurtaran, günün ilk namazını kılmak için sabah 6:40'a kadar beklemek istememdi. Bu yüzden uyuyamadım. Bu yüzden kendi kendime, uyusaydım, evdeki her şeyin nasıl düştüğünü görseydim, kesinlikle öleceğimi söylüyorum. Hatta kesin. Düşen taşlar çok büyüktü. Yani uyusaydım, sanırım ölecektim" dedi.

Depremin devam ettiği Pazartesi günü tesislere gittiğini söyleyen Kevin Soni, "Olaylardan sonra bir an önce kulübün antrenman merkezine gitmek için arabaya bindim. Takım arkadaşlarımla oturmuş konuşuyorduk ve bir şeyler yemeye çalışıyorduk ama yer hala sallanmaya devam ediyordu. Her on dakikada bir büyük sarsıntılar oluyordu. İki gün yemek yemedik. Sadece suyumuz vardı. Zaman zaman meyvelerimiz oldu ama kadınlar ve çocuklar vardı, ekip arkadaşlarımla birlikte onlara bu gıda maddelerini bıraktık. Yemek yemedik ve kadınlar ve çocuklar içebilsin diye su getirmeye çalıştık. Bizi almaya bir uçak geldi. Her şeyi orada bıraktık. Önemli olan güvende olmaktı" ifadelerini kullandı.

Deprem öncesi Christian Atsu ile telefonda son kez görüşen kişinin kendisi olduğunu söyleyen Kamerunlu futbolcu, "Bu felaket yaşanmadan önce, Christian Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve maçını beğendiğimi söylemiştim. Onunla son konuşmam olduğunu bilmiyordum. 2 saat sonra haber alamadım ve bana Atsu'nun ölmüş olabileceği söylendi." diye konuştu.

Olay sonrası travma yaşadığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası, bu bir şok. Uyuyamıyorum. Menajerimle her gün birlikteyim ve sürekli bunun hakkında konuşuyoruz. Sana anlatamayacağım bir duygu. İstanbul'da otururken sizinle konuşurken yerin sarsıldığını hissediyorum. Ama çevremdekiler bana hayır diyor, titremiyor. Bence bu bir travma. Hayattaki küçük anların tadını çıkarmayı biliyorum. Böyle bir şey başınıza geldiğinde değişmek zorunda kalırsınız. Hayatta kalacak kadar şanslıydım. Yanımda insanlar öldü "şeklinde konuştu.

Tekrardan futbol oynayıp oynamayacağı sorulan Soni, "Artık olaylara aynı gözle bakmıyorum. Orada futbolun gerçekten bir tutku olduğunu anlıyorum. Ama böyle bir şey başınıza geldiğinde kramponlarınızı, formanızı, kariyerinizi unutuyorsunuz. Sahip olduğun her şey. Sadece sen ve ailen. Artık futbol düşünmüyoruz. Kendinize söylediğiniz ilk şey, "Ailemi tekrar görecek miyim" dedi.