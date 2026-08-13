ATSO seçimleri öncesi iddialı çıkış! Hatice Öz: Antalya’nın hakkı güçlü ATSO

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi yarış hız kazandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, seçim koordinasyon merkezinin açılışında iş dünyasına seslenerek, dijitalleşme, şeffaflık, katılımcılık ve güçlü temsil vurgusu yaptı. Turuncu listeyle seçime hazırlanan Öz, "Antalya iş dünyası bugün bulunduğu noktadan çok daha fazlasını hak ediyor. İşte bu yüzden diyoruz ki Antalya’nın hakkı güçlü ATSO" dedi.

ATSO Başkan Adayı Hatice Öz, seçim koordinasyon merkezinin açılışında Antalya iş dünyasıyla bir araya geldi. Turuncu listeyle ATSO başkanlığına aday olan Öz, konuşmasında iş dünyasının talepleri ile oda yönetimine ilişkin hedeflerini anlattı.

Hatice Öz: Antalya iş dünyası hakkını istiyor

Uzun yıllardır iş dünyasının içinde olduklarını belirten Öz, üretici, sanayici, turizmci, tüccar ve esnafın karşılaştığı sorunları bildiklerini ifade ederek, "Yıllardır iş dünyasının içindeyiz. Üretenin, risk alanın, istihdam sağlayanın, sanayicinin, turizmcinin, tüccarın ve esnafın karşılaştığı sorunları da bu sorunların çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Antalya girişimciliğiyle, üretimiyle, ticaretiyle devasa bir potansiyele sahiptir. İnanıyoruz ki Antalya iş dünyası bugün bulunduğu bu noktadan çok daha fazlasını hak ediyor" dedi.

Saha çalışmalarında farklı sektörlerin beklentilerini dinlediklerini kaydeden Öz, "Sahayı geziyoruz, üyelerimizi dinliyoruz. Turizmci 12 ay iş yapmak istiyor, çeşitlilik istiyor. Sanayici rekabet gücünü artırmak istiyor, nitelikli iş gücü istiyor. İhracatçı dünya pazarlarına açılmak istiyor. KOBİ’lerimiz finansmana daha kolay erişmek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesini istiyor. Bütün bu talepler tek bir gerçeği işaret ediyor. Antalya iş dünyası hakkını istiyor. Emeğimizin karşılığını almak, fırsata eşit erişim ve güçlü temsil edilmek istiyor. İşte bu yüzden diyoruz ki ‘Antalya’nın hakkı güçlü ATSO’" ifadelerini kullandı.

“Hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz”

ATSO’nun değişen ekonomik şartlara uyum sağlayan bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Öz, oda seçimlerine ilişkin, "Önümüzdeki ATSO başkanlık seçimleri; değişen dünyaya, yapay zekaya, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme hazırlanan yeni nesil bir kurum olma seçimidir. ATSO artık sadece evrak onaylayan, rutin işlemler yürüten bir yer olamaz. Bizler üyesine yol gösteren, ihracatın önünü açan, finansmana erişimi kolaylaştıran ve kent ekonomisinin önümüzdeki 10 yılını planlayan; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz" dedi.

“Burası sadece bizim değil”

Açılışı yapılan seçim koordinasyon merkezinin yalnızca seçim çalışmalarının yürütüleceği bir yer olmayacağını söyleyen Öz, şöyle devam etti:

"İşte tam bu noktada bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz seçim koordinasyon merkezimiz, ortak aklın, birlikte yönetmenin ve Antalya iş dünyasının geleceğini planlamanın ana karargâhı olacaktır. Burası sadece bizim değil; derdi Antalya olan, üretmek isteyen, fikri olan her bir üyemizindir."

“Biz ve yol arkadaşlarım dediği için buradayım”

Hatice Öz’e destek verdiğini ifade eden Antalyalı iş insanı Güray Parlak da yaklaşan ATSO seçimlerinin Antalya ekonomisinin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi. Parlak, "Önümüzdeki seçim sadece sıradan bir seçim değil. Bu seçim Antalya ticaretinin, sanayisinin, turizminin ve tarımının geleceğine karar verileceği bir seçim. Onun için çok önemli. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın her zaman yarının geleceğini hazırlayan, yarının ticaretini, turizmini ve tarımını şekillendiren, iş dünyasının yol arkadaşı olan önemli bir kurum olmasını dilemişimdir" ifadelerini kullandı.

Hatice Öz’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Parlak, "Benim için Hatice Hanım kim? Hatice Hanım başarılı, tuttuğunu koparan, güçlü, yardımsever, herkese saygı duyan, mücadeleci bir yol arkadaşı ve iş insanıdır. Daha da önemlisi Cumhuriyet kadınıdır. Niçin buradayım? Liyakattan, saygıdan dolayı buradayım. ‘Ben’ demediği, ‘biz ve yol arkadaşlarım’ dediği için buradayım. Sorunları sadece söyleyen değil, sorunların çözümünü bulan olduğu için buradayım" diye konuştu.

Açılış töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.