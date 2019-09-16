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ATSO Başkanı Göktaş: “Yeterlilik belgelerinde değişikliğe gidildi”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, İkinci El Oto Alım Satım Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
ATSO Başkanı Göktaş: “Yeterlilik belgelerinde değişikliğe gidildi”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, İkinci El Oto Alım Satım Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 10.08.2019 Tarihli ve 30858 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklik meydana geldiğini belirten ATSO Başkanı Göktaş, “Ülkemizde galericilik bir diğer tabirle İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ile ilgili ilgili ticarette bulunanlara yönelik verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerinde değişikliğe gidilmiştir. Resmî Gazetede yayınlanan değişiklik kapsamında, ilkokul- Ortaokul Mezunu Olup, 13.08.2018 Tarihinden Önce Vergi Kaydı ve Meslek Odası Kaydı Olan, Faaliyet Konusu Oto Alım Satım İşi Olup ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Almış Belge Sahiplerinin 31.12.2019 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüğüne giderek Yetki Belgelerini almaları gerekmektedir. Ayrıca, Faaliyet Konusu Oto alım satım işi olacak (Nace Kodu: 45.11.11 )) Mesleki Yeterlilik Belgesini Almış Belge Sahiplerinin de 31.12.2019 Tarihine Kadar Ticaret İl Müdürlüğüne İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesini Almak İçinBaşvuruda Bulunmaları lazımdır. Bilinmesi gerekiyor ki 01.01.2020 Tarihinden itibaren ilkokul ve ortaokul mezunları yetki belgesi alamayacaktır. Bu noktada daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Aksaray Ticaret İl Müdürlüğünün 0382 505 00 89 Numaralı Telefonu aramaları önemle rica ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
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