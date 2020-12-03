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Ekonomi ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi:
Ekonomi

ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi:

"Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'deki enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde kaldı"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:27:36 -
ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi:

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, aylık tüketici enflasyonunda gıda, otomotiv ve ev eşyası grubundaki fiyat artışlarının, üretici enflasyonunda da gıda ve metal fiyatları artışlarının etkili olduğunu ifade etti.

Antalya Toptancı Hali'nde işlem gören ürünlere değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Kasımda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 66,93 ile domates olurken bu ürünü yüzde 25,18 ile kabak ve yüzde 24,35 ile karnabahar izledi. En fazla düşüş ise yüzde 14,68 ile limon, yüzde 9,75 ile muz ve yüzde 6,64 ile beyaz lahana oldu. Taze sebze ve meyvede TÜİK verilerine göre aylık yüzde 8,5, yıllık yüzde 35 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Sera ürünlerine geçiş nedeniyle Antalya Toptancı Hali kasım enflasyonu da yüzde 27, yıllık enflasyonu yüzde 56 olarak gerçekleşti."

Batı Akdeniz'de TÜFE oranının aylık bazda yüzde 2,36, 11 aylık bazda ise yüzde 14,01 ve yıllık bazda yüzde 14,91 olarak gerçekleştiğini aktaran Çetin, "Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'deki enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde kaldı. Bu oranlara göre, bölgemiz 26 bölge arasında aylık bazda 15'inci, 11 aylık bazda dördüncü sırada, yıllık bazda ise beşinci sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.


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