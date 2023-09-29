ATO’nun ev sahipliğinde Balkan gecesi

ATO’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Gönül Coğrafyamız Balkanlar” adlı etkinlikte Balkan kültürüne ait geleneksel kıyafetler ve özel tatlar Ankaralılar ile buluştu. Etkinliğe, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Balkan Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, 28. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 26. Dönem MHP Aydın Milletvekili Deniz Depoylu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, Türkiye’nin sadece sınırları ile kalan bir medeniyet olmadığını ifade ederken, “Rumeli ve Balkan kültürü büyüklerimizin bize bıraktığı mirastır. Biz bize bırakına mirasa sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Farklı kültürlerin harmanlandığı bir coğrafyadayız. Balkanlardan göç eden kardeşlerimiz de kültürümüzün en güzel mirasını oluşturuyor. Bugün ülkemizde milyonlarca Balkan kökenli vatandaşımız yaşıyor. Balkanların dört bir yanından göçle gelen kardeşlerimiz türküleriyle, yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle kültürümüzü zenginleştiriyor. Çalışarak, üreterek, ülkemizin gelişmesine ilerlemesine katkı sunuyor. Balkan ülkeleri ile aramızdaki kültürel ve ticari bağların kurulmasında köprü vazifesi üstleniyor. Balkanlı göçmen kardeşlerimizle ülkemizde huzur, sevgi, kardeşlik iklimi içinde yaşarken;