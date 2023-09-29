  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Güler yeni keşfi duyurdu: Petrol ülkesi oluruz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'eris varyantı' açıklaması

İran balistik füzeler için kullanacak: Askeri görüntüleme uydusu fırlattı! Bu kadarı beklenmiyordu...

BAE beklenmedik sürpriz yaptı: Hava sektörü için T-600 ağır yük taşıyan İHA! REPMUS NATO tatbikatı

Altın, gümüş, paladyum ve platin olanlar: Bu sefer değer kaybetti! Piyasayı sallayacak yatırım tavsiyesi, tahmin!

Bulgaristan 242 Milyon TL'ye yenilenebilir enerji şirketini satın aldı! Heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Dünyayı peşine takan akıllı telefon: Redmi Note 13R Pro modelinin özellikleri sonunda sızdırıldı

Almanya karar verdi: Almanlar AB Göç ve İltica anlaşması için desteği verecek! Alman yetkili gelişmeyi aktardı

Ekrem İmamoğlu'ndan mühim açıklama!

Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
Yerel ATO’nun ev sahipliğinde Balkan gecesi
Yerel

ATO’nun ev sahipliğinde Balkan gecesi

Yeniakit Publisher
2023-09-29 06:58:00 -
ATO’nun ev sahipliğinde Balkan gecesi

Ankara Ticaret Odası ve Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Gönül Coğrafyamız Balkanlar” adlı etkinlikte Balkan kültürüne ait geleneksel kıyafetler ve özel tatlar Ankaralılar ile buluştu.

ATO’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Gönül Coğrafyamız Balkanlar” adlı etkinlikte Balkan kültürüne ait geleneksel kıyafetler ve özel tatlar Ankaralılar ile buluştu. Etkinliğe, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Balkan Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, 28. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 26. Dönem MHP Aydın Milletvekili Deniz Depoylu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, Türkiye’nin sadece sınırları ile kalan bir medeniyet olmadığını ifade ederken, “Rumeli ve Balkan kültürü büyüklerimizin bize bıraktığı mirastır. Biz bize bırakına mirasa sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Farklı kültürlerin harmanlandığı bir coğrafyadayız. Balkanlardan göç eden kardeşlerimiz de kültürümüzün en güzel mirasını oluşturuyor. Bugün ülkemizde milyonlarca Balkan kökenli vatandaşımız yaşıyor. Balkanların dört bir yanından göçle gelen kardeşlerimiz türküleriyle, yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle kültürümüzü zenginleştiriyor. Çalışarak, üreterek, ülkemizin gelişmesine ilerlemesine katkı sunuyor. Balkan ülkeleri ile aramızdaki kültürel ve ticari bağların kurulmasında köprü vazifesi üstleniyor. Balkanlı göçmen kardeşlerimizle ülkemizde huzur, sevgi, kardeşlik iklimi içinde yaşarken;

Türkiye'nin yeni dönemi tarihe geçiyor: Türkiye'ye doğalgaz sonrası Kato ve Cudi’deki yere resmen milli enerji geliyor! Duyurdular
Türkiye'nin yeni dönemi tarihe geçiyor: Türkiye'ye doğalgaz sonrası Kato ve Cudi’deki yere resmen milli enerji geliyor! Duyurdular

Ekonomi

Türkiye'nin yeni dönemi tarihe geçiyor: Türkiye'ye doğalgaz sonrası Kato ve Cudi’deki yere resmen milli enerji geliyor! Duyurdular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması
Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması

Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye Asya NATO'su suçlaması

Türk düşmanı ABD'li senatör hakkında karar verildi
Türk düşmanı ABD'li senatör hakkında karar verildi

Dünya

Türk düşmanı ABD'li senatör hakkında karar verildi

BAE beklenmedik sürpriz yaptı: Hava sektörü için T-600 ağır yük taşıyan İHA! REPMUS NATO tatbikatı
BAE beklenmedik sürpriz yaptı: Hava sektörü için T-600 ağır yük taşıyan İHA! REPMUS NATO tatbikatı

Dünya

BAE beklenmedik sürpriz yaptı: Hava sektörü için T-600 ağır yük taşıyan İHA! REPMUS NATO tatbikatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23