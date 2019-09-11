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Atölyeler için son başvuru tarihi 23 Eylül

Odunpazarı Belediyesi, gitardan neye, piyanodan modern dansa birçok alanda atölyeler açıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
Atölyeler için son başvuru tarihi 23 Eylül

Odunpazarı Belediyesi, gitardan neye, piyanodan modern dansa birçok alanda atölyeler açıyor.


Odunpazarı Belediyesi tarafından açılacak olan atölyelerin kayıtları devam ederken, yetkililer, atölyelere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların 23 Eylül 2019 Pazartesi Günü’ne kadar kayıt yaptırabileceğini söyledi.


Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü enstrüman, müzik ve dans toplulukları atölyeleri açmaya hazırlanıyor. Atölyeler arasında; gitar, bağlama, klasik kemençe, kaval, mey, duduk, keman, ney, piyano, ritim saz, ud, halk dansları, modern dans ile aile korosu, çocuk korosu, gençlik korosu, Türk Halk Müziği korosu, Türk Sanat Müziği korosu ve vurmalı çalgılar topluluğu bulunuyor. Atölyelere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 23 Eylül Pazartesi Gününe kadar, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapabilecek.


Atölyeler ilgili açıklama yapan yetkililer, enstrüman eğitimlerinin Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı 12 Halk Merkezi ile Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacağını belirtti. Başvuran kişilerinin yeterliliklerine ilişkin değerlendirmenin de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacağını duyuran yetkililer, müzik ve dans topluluklarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlara topluluklar ile ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında toplulukların yönetmenleri tarafından yapılacağını anlattı.


Atölye kayıtları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ni arayarak bilgi alabilirler.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
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