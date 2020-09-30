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Aktüel "Atölye Modern" sonbaharda da sürecek
Aktüel

"Atölye Modern" sonbaharda da sürecek

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, sonbaharda da çevrimiçi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:20:09 -
"Atölye Modern" sonbaharda da sürecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern kapsamında, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Sanat Tarihi ve Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerlerinden oluşan sonbahar programı 10 Ekim’de başlayacak.

Atölye Modern Çevrimiçi programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve tematik içeriğiyle yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri başlığı altında Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı seminerlerden oluşuyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Prof. Dr. Uşun Tükel ve Mario Levi tarafından veriliyor.

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak tümüne kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Ayrıntılı bilgi 212 334 73 52 numaralı hattan veya [email protected] adresinden alınabiliyor.

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