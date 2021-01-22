  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ATO’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet
Ekonomi

ATO’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak klavyeli tabletler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’a teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:01:00 -
ATO’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

ATO Başkanı Baran, yaptığı konuşmada, Türk iş dünyasının pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“EBA’ya bağlanamayan öğrencilerimize yardımlarımızın ulaştırılması konusunda desteğini esirgemeyen, duyarlılık göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza daha iyi ve daha adil bir eğitim fırsatı sunmak için çalışan herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için hep beraber çalışıyoruz. Güçlü bir geleceğin, güçlü bir neslin elinden çıkacağı bilinciyle eğitimi desteklemeye devam ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu
Gündem

AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu

AFAD, KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!
Gündem

Ayasofya'da çıplak poz veren ahlaksız mankenden özür mesajı!

Ayasofya'da iki yıl önce verdiği çıplak pozla büyük tepki toplayan ve hakkında soruşturma başlatılan Belçikalı manken Marisa Papen ahlaksızl..
Türkiye ve Rusya arasında dev anlaşma
Ekonomi

Türkiye ve Rusya arasında dev anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik hamlelerinden biri olarak gördüğü Türkiye Varlık Fonu, strateji..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay