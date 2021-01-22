ATO’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

ATO Başkanı Baran, yaptığı konuşmada, Türk iş dünyasının pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



“EBA’ya bağlanamayan öğrencilerimize yardımlarımızın ulaştırılması konusunda desteğini esirgemeyen, duyarlılık göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza daha iyi ve daha adil bir eğitim fırsatı sunmak için çalışan herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için hep beraber çalışıyoruz. Güçlü bir geleceğin, güçlü bir neslin elinden çıkacağı bilinciyle eğitimi desteklemeye devam ediyoruz.”