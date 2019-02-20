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ATO Sektörel İstişare Toplantıları

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "2018 yılında konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldı. Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
ATO Sektörel İstişare Toplantıları

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geçen yıl konut satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldığını belirterek, "Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "Sektörel İstişare Toplantıları" İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi ile devam etti.

Baran, ATO Congresium'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün gayrisafi milli hasıladaki payının geçmiş dönemde yüzde 7-8 civarında seyrettiğini, etkilediği sektörlerle birlikte bu payın yüzde 30'lar seviyesini bulduğunu bildirdi.

Konut satışlarının geçen yılın son dönemlerinde azalma eğilimi gösterdiğine dikkati çeken Baran, "2018 yılında konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldı. Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO'da 5 ayrı komitede yaklaşık 30 bin üyenin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, komitelerin sektörün sorunlarına hakim olduğunu ve çözüm önerileri ortaya koyduğunu kaydetti.





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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
  1. ATO
  2. Gürsel Baran
  3. İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi
  4. Sektörel İstişare Toplantıları

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