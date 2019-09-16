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ATO Kalecik karası üzümünü yabancı temsilcilere tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO), 2.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
ATO Kalecik karası üzümünü yabancı temsilcilere tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO), 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi öncesinde Ankara’nın 12 coğrafi işaretli ürününden biri olan Kalecik karası üzümünü büyükelçi ve ticaret ataşelere tanıttı. Bağ bozumuna katılan yabancı ülke temsilcileri, üzüm ezme işlemini izleyip, üzüm şırası tattılar.


Büyükelçiler ve ticaret ataşelerinin bağ bozumuna katıldığı programda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara’nın coğrafi işaret tescili alan 12 ürününden biri olan Kalecik karası üzümünün Türkiye’nin en değerli üzüm çeşitlerinden biri olarak değerlendirildiğini ve Fransa’nın Bordeaux bölgesi üzümleri ile eşdeğer görüldüğünü anlattı. Kalecik’te yörenin toprak ve iklim yapısına özgü bir ürün olarak üretilen Kalecik karası üzümünün ve bu üzümden üretilen içeceklerin pek çok ülkeye ihraç edildiğini belirten Aktay, “2018 yılında 27 ülkeye 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi” dedi.


Ankara bazındaki ürünlerin tescillenmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aktay, Ankara simidi, Ankara erkeç pastırması, Ankara tavası ve Ankara döneri için tescil aldıklarını ve Ankara keçisi tiftiği için de başvuru yaptıklarını söyledi. Zirve düzenlemekteki amaçlarının Ankara ve Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerini dünya pazarına açmak olduğuna dikkat çeken Aktay, “Coğrafi işaret tescilli ürünler ‘Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı’nda anahtar olacak” dedi.


Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan da konuşmasında, Kalecik’in bulunduğu toprakların Hititler, Galatlar, Roma ve Bizanz’a ev sahipliği yaptığını, daha sonra da Türk hâkimiyetine girdiğini anlatarak, “Çok derin kültüre sahip bir coğrafyadayız” dedi.


Kalecik’in değerleri hakkında tek tek bilgi veren Kalkan, bunların arasında en büyük değerinin Kalecik karası üzümü olduğunu söyledi. Kalkan, Kalecik karasının dünyaca ünlü bir marka olmasında Kalecik’in coğrafi konumu ve iklim şartlarının etkisi olduğunu anlatarak, “Bu üzüm başka bir toprakta bu tadı veremez” dedi.


Programa eski Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız ve Nuh Acar da katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
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