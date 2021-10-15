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Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan 'tasarruf' çağrısı
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan 'tasarruf' çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iklim değişikliğinin getirdiği sorunlar ve enerji krizi nedeniyle dünya genelinde sıkıntılar yaşanmaya başlandığını belirterek, “Kapımıza dayanan enerji ve iklim krizi karşısında israfı önleyelim. Doğalgaz, petrol, elektrik, su ve gıda ürünlerini tasarruflu kullanalım” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:30:00 -
ATO Başkanı Baran'dan 'tasarruf' çağrısı

YENİ AKİT  ANKARA

ATO Başkanı Baran, iklim değişikliği etkisiyle su ve rüzgâr kaynaklı enerji üretiminin azaldığı yaz döneminin ardından, enerji krizinin Avrupa ülkeleri ve Çin başta olmak üzere birçok ülke ve sektörü tehdit ettiğini hatırlatarak, bu gelişmelerin sonuçlarının Türkiye’de de görülmeye başlandığını söyledi. Türkiye’nin mevcut anlaşmalarla ihtiyacının büyük bir bölümünün temin edildiğini, arz güvenliğini sağlamak üzere de yeni anlaşmalar yapıldığını kaydeden Baran, Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz alımı için anlaşmasının da bu açıdan önem taşıdığını ifade etti.

Sanayi sektöründe, elektrik üretiminde ve evlerde ocaklarda ve sıcak su için kullanılan doğalgazın kış aylarının başlamasıyla birlikte ısınma amaçlı da kullanılmaya başlandığını kaydeden Baran, “Isınma ve üretimde kullandığımız doğalgazı Rusya başta olmak üzere, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden ithal ediyoruz. Kullandığımız elektriğin yaklaşık yüzde 25’ini doğalgaz kullandığımız santrallerle üretiyoruz. Gelişmiş ülkelerin doğalgaz temini konusunda sıkıntı yaşadığı ve fiyatların yüksek düzeyde arttığı bu süreçte benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminde azami ölçüde tasarrufa yönelmemiz gerekiyor” dedi.

Kuraklık ve doğalgaz darboğazının Çin’den Hindistan’a, Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar tüm dünyada küresel ölçekte buğdaydan şekere kadar hemen hemen tüm tarım ürünlerinde maliyeti artırdığını ve gıda üretimini aksattığını bildiren Baran, su ve gıdada alarm zillerinin çaldığını söyledi. Baran, “Küresel ısınmanın etkilerini hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış miktarının dengesizleşmesiyle yaşadık. Barajlarımız tam doluluk oranına ulaşamadı. Su konusundaki sıkıntı, tarım üretimini de etkilerken, enerji krizi bu etkileri artırdı” diye konuştu.

Enerji, gıda ve su tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, “Pandeminin tüm dünyayı etkileyen sıkıntılı sürecinin ardından, enerji ve iklim kriziyle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye’de değil dünyada bolluk dönemi sona eriyor. Türkiye olarak doğalgazı ithal ediyoruz. Su kaynaklarımız da kuraklık nedeniyle azalıyor. Enerji, gıda ve su tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirip, israf etmeden, azami şekilde tasarruf edecek yeni alışkanlıklar kazanmamız gerekiyor. Yaşam kaynaklarımızı gelecek nesillere de aktarabilmek bizim en büyük insanlık görevimizdir” dedi.

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