  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan Kovid-19'la ekonomik mücadelede kamu bankası vurgusu:

"Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:30:17 -
ATO Başkanı Baran'dan Kovid-19'la ekonomik mücadelede kamu bankası vurgusu:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ekonomik mücadelede kamu bankalarının önemli rolü olduğunu belirterek, "Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Meclis Salonu'nda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da katıldığı ve yeni normalleşmede sektörlerin yaşadığı finansal sorunların ele alındığı "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, bu süreçte gerekli ekonomik tedbirlerin zamanında alındığını, kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın bu süreçte üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, "Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı. ATO olarak bir kıvılcım yaktık ve bankamız can suyu kredisini açıkladı. Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketi bu finansman imkanından faydalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ticaretin ve finansın bir arada çalışmasının ekonomiye güç verdiğine işaret ederek, "Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı