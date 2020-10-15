ATO Başkanı Baran'dan işletmelerin bazı yükümlülüklerine yapılandırma ve taksitlendirme talebi:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ticari hayata etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Sıkıntı yaşayan sektörlerin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen yükümlülüklerine yapılandırma ve 2021'den itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'nun açıklamasına göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Baran başkanlığında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Odası Konsey üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikada zorlu bir süreci başarıyla yürüttüğünü bildirdi.

Bölgedeki gelişmelere dikkati çeken Baran, "Dünyanın gündemini meşgul eden her ne yaşanıyorsa Türkiye'nin içinde yer aldığı bu coğrafyada gerçekleşiyor. Çatışmaların ve ince hesaplaşmaların yaşandığı bu coğrafyada Türkiye, sürekli uyanık ve kurulan oyunları anlayan, bilen, buna göre manevra yapan bir ülke olmak durumunda. Coğrafyanın yükü Türkiye'nin omuzlarında." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını sürecinde reel sektörün sorunlarını TOBB aracılığıyla hükümete ilettiklerini ve taleplerin çoğunun hayata geçirildiğini vurgulayan Baran, yeni normalde bazı sektörlerin sıkıntılarının devam ettiğini aktardı.

- "Sıkıntı yaşayan sektörlerin yükümlülüklerinin yapılandırılmasını bekliyoruz"

Baran, hükümetin bu süreçte bazı ödemeleri ertelemesinin rahatlama sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekim ayı itibarıyla ödemelerin zamanı geldi. SGK, KDV, stopaj, gelir ve kurumlar vergisi ödemeleri bu aydan itibaren yapılmak durumunda. Bu vergi ödemeleri cari dönem vergileriyle çakışacak. Kovid-19'un ticari hayata etkileri devam ediyor. Kamunun üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için kaynağa ihtiyacı olduğunun farkındayız ancak yeni normalde, iş hacmi daralmış işletmelerimiz, vergi yükümlülüklerini karşılama konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle, sıkıntı çeken bazı sektörlerin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen yükümlülükleri için yapılandırma ve 2021'den itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz."

KDV alacaklarının iadesinin reel sektörün kaynak ihtiyacını karşılayacağına işaret eden Baran, tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinin de önem taşıdığını bildirdi.

Baran, kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlara dahil olup ticari işletmelerle rekabete giriştiğini ifade ederek, bu konuda yapılan faaliyetlerin devletin regülatörlük görevine uygun olmadığını kaydetti.