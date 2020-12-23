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Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan esnafa yönelik destekler için teşekkür:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan esnafa yönelik destekler için teşekkür:

"Dar zamanda yapılan destekler tüccarımıza kol kanat olacak" - "Hükümetin esnaf ve tacire yönelik destek paketi ticari yaşamın devamı açısından önem taşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:07:21 -
ATO Başkanı Baran'dan esnafa yönelik destekler için teşekkür:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve tacire yönelik açıklanan desteklerin, ticari yaşamın devamı açısından önemli olduğunu belirterek, "Dar zamanda yapılan bu destekler tüccarımıza kol kanat olacak." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar"ı değerlendirdi.

Gerçek kişi tacirlerin de karar kapsamına alınmasının, reel sektörün bir bütün olarak görülmesi açısından uygun bir yaklaşım olduğuna işaret eden Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

Baran, ilgili kararın hazırlık aşamasındayken esnaf paketi olarak adlandırıldığını, ATO üyesi şahıs ticari kuruluşlarının da aynı kategoride değerlendirilmesi için çağrı yaptıklarını anımsatarak, bunun karşılık bulmasından memnun olduklarını bildirdi.

Destek paketinin ticari yaşamın devamı açısından önemine dikkati çeken Baran, Türkiye'nin bu destekle büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Baran, "Dar zamanda yapılan bu destekler, tüccarımıza kol kanat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kritik seviyede ciro kaybı yaşayan işletmeler de desteklenmeli"

Baran, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyeti durdurulan ve mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerin de esnaf ve gerçek kişi tacirlerle aynı kategoride ele alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra genelgeyle kapatılmadığı ve mücbir sebep kapsamına alınmadığı halde kayıtlarda açık ama fiilen kapalı işletmelerimizin de mağduriyetleri dikkate alınmalı. AŞTİ'den günde 10 otobüs kaldırılırken haftada bir otobüs bile yola çıkaramayan, yüzlerce öğrenciyi barındırırken öğrenci sesine hasret kalan yurtlarımız bu çerçevede örnek verebileceklerimiz arasında. Ticaret yaşamının bütünlüğü göz önünde bulundurularak, esnaf, tacir ya da şirket ayırımı yapılmaksızın kritik seviyede ciro kaybı yaşayan işletmelere de gerek kira yardımı gerekse diğer desteklemeler açısından devlet eli uzatılmalıdır."


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