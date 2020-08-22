ATO Başkanı Baran’dan ‘arabuluculuk’ tavsiyesi

Arabuluculuğun kesintisiz ticaretin anahtarı olduğunu, uzun süren ticari davaların zaman maliyetini düşürdüğünü ve husumeti değil anlayışlı yaklaşımı desteklediğini, toplumsal barışın da teminatı olduğunu vurgulayan Baran, “Mahkemelerde 1000 günde çözülecek bir konu arabuluculukla günler, hatta bazen saatler içinde çözüme kavuşabiliyor. Taraflar çoğunlukla el sıkışarak, dostça ayrılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Baran, arabuluculuğun ahilik geleneğinde yer aldığını belirterek, “Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı, iş ve ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminden yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.