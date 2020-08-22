  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ATO Başkanı Baran’dan ‘arabuluculuk’ tavsiyesi
Ekonomi

ATO Başkanı Baran’dan ‘arabuluculuk’ tavsiyesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerine, iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sisteminin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:59:00 -
ATO Başkanı Baran’dan ‘arabuluculuk’ tavsiyesi

Arabuluculuğun kesintisiz ticaretin anahtarı olduğunu, uzun süren ticari davaların zaman maliyetini düşürdüğünü ve husumeti değil anlayışlı yaklaşımı desteklediğini, toplumsal barışın da teminatı olduğunu vurgulayan Baran, “Mahkemelerde 1000 günde çözülecek bir konu arabuluculukla günler, hatta bazen saatler içinde çözüme kavuşabiliyor. Taraflar çoğunlukla el sıkışarak, dostça ayrılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Baran, arabuluculuğun ahilik geleneğinde yer aldığını belirterek, “Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı, iş ve ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminden yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'
Gündem

Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, keşfedilen doğal gazla ilgili CHP'ye talimat verdiğini..
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı