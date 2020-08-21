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Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan "arabuluculuk sisteminin kullanılması" tavsiyesi
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan "arabuluculuk sisteminin kullanılması" tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:18:47 -
ATO Başkanı Baran'dan "arabuluculuk sisteminin kullanılması" tavsiyesi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, arabuluculuğun ahilik geleneğinde yer aldığını belirterek, "Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı, iş ve ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminden yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, ATO üyelerine, iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sisteminin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Arabuluculuğun kesintisiz ticaretin anahtarı olduğunu, uzun süren ticari davaların zaman maliyetini düşürdüğünü ve husumeti değil anlayışlı yaklaşımı desteklediğini, toplumsal barışın da teminatı olduğunu vurgulayan Baran, "Mahkemelerde 1000 günde çözülecek bir konu arabuluculukla günler, hatta bazen saatler içinde çözüme kavuşabiliyor. Taraflar çoğunlukla el sıkışarak, dostça ayrılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran bu görüşmelerin gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesinin ayrıca önemli olduğa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ticari itibarın korunması, bu sistemin en büyük avantajlarından biri. Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı iş ve ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminden yararlanmaya davet ediyorum."

Dijitalleşmenin hayatın tüm alanlarına yansıdığı bu dönemde ticaretin sağlıklı devam etmesi için anlaşmazlıkların hızlı sonuçlanmasının önemine işaret eden Baran, arabuluculuk ve tahkim sistemlerinin, Türkiye'nin uluslararası alanlarda itibarını artırdığını ve yatırımcılar için ülkeyi cazip hale getirdiğini bildirdi.


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