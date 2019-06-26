ATO Başkanı Baran: “Vergi indirimlerinin uzatılması üretime de, tüketime de fayda sağlar”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Haziran’da sona erecek beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin uzatılmasının üretime de, tüketime de fayda sağlayacağını ifade etti.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada beyaz eşya, mobilya ve otomobildeki KDV ve ÖTV indirimlerinin makul süreyle uzatılmasının ticaret, üretim ve istihdam kapasitesinin korunması açısından önemli olduğunu belirtti. Baran, “KDV ve ÖTV indirimleriyle devlet reel sektörün yanında olduğunu gösterdi. İndirimler sektörlere ve tüketicilere fayda da sağladı. Yaz aylarının indirimde olan ürünlerin satışlarının arttığı aylar olması nedeniyle KDV ve ÖTV indirimlerinin devam etmesi, üretici için de tüketici için de önemlidir. İndirimlerin devamı, üretim kapasitesini koruyacağı gibi tüketicinin ihtiyacını karşılamasıyla ticareti canlandıracak ve istihdam artışı da devam edecek” dedi.

Baran, Gayri Safi Milli Hasıla büyümesinde yaşanan daralmanın aşılması ve ivmenin bir an önce büyümeye dönmesi için de vergi indirim süresinin uzatılmasının yararlı olacağını ifade etti.