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Ekonomi ATO Başkanı Baran: "Türkiye ekonomisinin ilk 10 ekonomi arasına gireceğine inancımız tam"
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Türkiye ekonomisinin ilk 10 ekonomi arasına gireceğine inancımız tam"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:57:39 -
ATO Başkanı Baran: "Türkiye ekonomisinin ilk 10 ekonomi arasına gireceğine inancımız tam"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada değişen dengeler içinde Türkiye'nin önemli bir güç olarak konumlanması ve ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ekonomisinin, girişimciyi destekleyen, nitelikli istihdam oluşturan, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olarak dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Erdoğan'ın, ekonomi politikasının üç sac ayağı üzerine inşa edileceğini ve nitelikli istihdam oluşturan ve yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturulacağını söylediğini hatırlattı.

Türkiye'nin gelişmesi için reel sektörün durmaksızın çalışması ve üretmesinin önemine dikkati çeken Baran,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ekonomisinin, girişimciyi destekleyen, nitelikli istihdam oluşturan, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olarak dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a zor dönemde üstlendiği önemli görevler ve çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Baran, bu makama atanan Lütfi Elvan için ise "Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, reel sektör olarak güçlü ekonomi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal'ı da kutladı.

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