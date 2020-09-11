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Aktüel ATO Başkanı Baran, Malta Büyükelçisi Cutajar ile görüştü:
Aktüel

ATO Başkanı Baran, Malta Büyükelçisi Cutajar ile görüştü:

"İki ülke arasındaki ticareti daha ileri taşımak için elimizden ne geliyorsa yaparız"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:50:44 -
ATO Başkanı Baran, Malta Büyükelçisi Cutajar ile görüştü:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Malta'da faaliyet gösteren 400 Türk firmasının bu ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "İki ülke arasındaki ticareti daha ileri taşımak için elimizden ne geliyorsa yaparız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda görevine atanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güven mektubunu henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunamayan Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Başkan Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cutajar'a Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele süreci hakkında bilgi veren Baran, "Bu süreçte tüm dünya için çok önemli hale gelen solunum cihazını üretmeye başlayarak 66 ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Meslek liselerimizin de katkısıyla ürettiğimiz maske, tulum ve benzeri ihtiyaç maddeleriyle 125 ülkeye destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Malta ile ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması gerektiğine dikkati çeken Baran, Büyükelçi Cutajar'a ATO'nun çalışmaları ile Ankara ekonomisi hakkında da detaylı bilgi verdi.

Malta ile 850 milyon doları bulan ticaret hacminin önemli bir rakam olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Malta'da faaliyet gösteren 400 Türk firması, Malta ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Malta'nın dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 8-10'u Türkiye tarafından karşılanıyor. Bu rakamları çok daha ileriye taşıyacağız. İki ülke arasındaki ticareti daha ileri taşımak için elimizden ne geliyorsa yaparız."

Baran, Malta'daki ticaret odasıyla da ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin Kovid-19 ile mücadele sona erdiğinde çok daha fazla artacağına inandığını bildirdi.

ATO Başkanı Baran'a ülkesi hakkında bilgi veren Büyükelçi Cutajar, Malta'nın tarihi ve turistik yerlerinin anlatıldığı bir de kitap hediye etti.

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