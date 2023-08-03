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Kobi ATO Başkanı Baran: Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin
Kobi

ATO Başkanı Baran: Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin

Yeniakit Publisher
2023-08-03 09:40:00 -
ATO Başkanı Baran: Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışı fırsata çevirerek, ürün fiyatlarına kur artışının çok daha üzerinde zam yapan vurguncuların reel sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Baran, “Piyasada bazı ham madde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını görüyoruz. Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yazılı bir açıklama yaparak son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışın başta ithal ürünler olmak üzere ürün fiyatlarına yansıdığını, ancak kurdaki yükselişi fırsatçılığa çevirenler olduğunu söyledi.

Dövizdeki yükselişin çok daha üzerinde ürünlerine zam yapan fırsatçıların reel sektörü olumsuz etkilediğini kaydeden Baran, “Piyasada bazı ham madde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını görüyoruz. Özellikle ham madde fiyatlarına yapılan zamlar üretimi, ekonomimizin bel kemiği durumundaki KOBİ’lerimizi olumsuz etkiliyor. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen pandemi, ardından Rusya Ukrayna Savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış, tedarikte yaşanan sıkıntılar ve ardından Kahramanmaraş depremleri nedeniyle zor bir dönemden geçtik. Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Oysa özellikle ham madde fiyatlarına dövizdeki artışın çok daha üzerinde zam yapılması hem üretimimizi, ticaretimizi, ihracatımızı olumsuz etkileyecek hem de enflasyonu tetikleyecektir. Şimdi daha çok dayanışma zamanı. Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin” dedi.

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