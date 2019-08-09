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ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası dönemde de İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasını istiyoruz"

İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:40
ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası dönemde de İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasını istiyoruz"

İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.


İngiltere’nin Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke olduğunu söyleyen Baran, “11 milyar dolar ihracat ve 7,5 milyar dolar ithalat ile İngiltere, Türkiye’nin Avrupa Birliği içerisinde dış ticaret fazlası verdiği tek ülke” diye konuştu.


Ziyarette konuşan Baran, “Brexit sonrası dönemde de ticaretimizin bozulmadan devam etmesi için İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasını istiyoruz” dedi. İngiltere ve Türkiye’nin anlaşmasız bir Brexit sürecine girmesinin iki ülke arasındaki ticarette yüzde 25’e yaklaşan oranda azalma yaşanmasına sebep olabileceğini belirten Baran, “Amacımız iki ülke arasındaki ticaretin azalmamasını sağlamak” dedi. Türk milletinin ticaret yapmayı sevdiğini kaydeden Baran, “Bizler ATO olarak ticareti geliştirmek adına üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.


Ankara Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalar hakkında heyete bilgi veren ATO Başkanı Baran, Ankara’nın Başkent olmasının yanı sıra sağlıktan ulaşıma, bürokrasiden savunma sanayine kadar birçok alanda Türkiye’de önemli bir merkez olduğunu aktardı. Baran, “Zor bir coğrafyada ekonomik ve fiziki maliyetlere katlanıyoruz. Bununla beraber üretim yapıyor, istihdam sağlıyor ve her gün ekonomimizi geliştiriyoruz. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek” dedi.



"Türkiye’ye odaklandık"


Muhafazakar Parti Milletvekili Mark Adrew Menzies de ziyarette yaptığı konuşmada Türkler gibi İngilizlerin de ticaret yapmayı sevdiğini söyledi. Menzies, “Türkiye dinamik, dışa açık ve insanlarının ticarete doğal yeteneği olan bir ülke. Bu açıdan Türkiye ile İngiltere birbirine benziyor. Ülkemize döndüğümüzde serbest ticaret anlaşması ile ilgili çalışmalara başlayacağız” dedi. Yeni piyasalara açılmak, yeni ortaklıklar kurmak ve yeni yatırımcılar çekmek üzere Parlamento’da Uluslararası Ticaret Birimi kurduklarını anlatan Menzies, “Bu birimle hem ülkemize yabancı yatırım çekmek, hem de ülkemizin başka ülkelerde yatırım yapmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye bu açıdan odaklandığımız ülkelerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.


ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay’ın da katıldığı ziyarette; İngiltere Türk Sağlık Çalışanları Birliği (ITSEB) Grup Üyesi Dr. Ali Demirbağ ve Genel Sekreteri Hatice Baklan, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ve Yunus Emre Enstitüsü uzmanları yer aldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:40
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