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ATM'den para çektikten sonra kurşun yağdırdılar

Samsun'un Bafra İlçesinde ATM'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf Gür (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:39
ATM'den para çektikten sonra kurşun yağdırdılar

Samsun'da  Yusuf Gür isimli vatandaş, ATM'den para çektikten sonra silahlı saldırıya uğradı. 

Olay, Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesi, Emirefendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Gür ATM'den para çektikten sonra park halindeki otomobiline binmek için yaklaştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden ve başından tabanca ile vuruldu. Gür, ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Gür, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gür'ün çektiği parasının alınmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 15:39
  1. Samsun
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  4. Yusuf Gür
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