Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!
Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM kullanımında yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Buna göre ATM’ler “şube içi” ve “şube dışı” olarak iki ayrı kategoriye ayrılacak. Yeni uygulamayla birlikte, şube içindeki ATM’lerde komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması öngörülürken; cadde, AVM ve benzeri alanlarda bulunan şube dışı ATM’lerde ise limit artışlarının daha sınırlı olması bekleniyor.