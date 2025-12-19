  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM kullanımında yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Buna göre ATM’ler “şube içi” ve “şube dışı” olarak iki ayrı kategoriye ayrılacak. Yeni uygulamayla birlikte, şube içindeki ATM’lerde komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması öngörülürken; cadde, AVM ve benzeri alanlarda bulunan şube dışı ATM’lerde ise limit artışlarının daha sınırlı olması bekleniyor.

#1
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

Bankacılık sektöründe 2026 yılıyla birlikte ATM kullanımını doğrudan etkileyecek yeni bir modele geçilmesi bekleniyor. Özel bankaların, artan nakit ihtiyacı ve yükselen operasyon maliyetleri nedeniyle ATM'leri konumlarına göre ayırmaya hazırlandığı belirtiliyor.

#2
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

ATM'LER İKİYE AYRILACAK Yeni düzenleme kapsamında ATM'ler, bulundukları yere göre iki ayrı kategoriye ayrılacak. Banka şubelerinin içinde ya da hemen yanında yer alan cihazlar "şube içi ATM", cadde, AVM, metro ve benzeri alanlardaki cihazlar ise "şube dışı ATM" olarak tanımlanacak. Bu ayrım, sadece isimlendirmeyle sınırlı kalmayacak; kullanıcıların çekebileceği para tutarlarını da doğrudan etkileyecek.

#3
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

ŞUBE İÇİ ATM'LERDE LİMİTLER KATLANACAK Planlanan modele göre bankalar, şube içi ATM'lerde uygulanan komisyonsuz para çekme limitlerini ciddi biçimde yükseltmeyi hedefliyor. Günlük çekim tutarlarının 50 bin TL'nin üzerine çıkması gündemde. Bu tercihin arkasında, şube içi ATM'lerin banknot dolumu, güvenliği ve kontrolünün çok daha kolay olması yer alıyor. Şube personelinin anında müdahale edebildiği bu noktalar, yüksek tutarlı işlemler için daha uygun görülüyor.

#4
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

ŞUBE DIŞI ATM'LERDE TEMKİNLİ ADIM Cadde, AVM ve ulaşım noktalarında bulunan şube dışı ATM'lerde ise limit artışlarının daha sınırlı tutulması planlanıyor. Bu ATM'lerde nakit taşıma ve dolum süreçlerinin hem maliyetli hem de riskli olması, bankaların daha kontrollü hareket etmesine neden oluyor. Sektör kaynaklarına göre, bu cihazlarda küçük artışlar yapılacak ancak şube içi ATM'lerdeki seviyelere çıkılmayacak.

#5
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

MERKEZ BANKASI FAKTÖRÜ Bu dönüşümde etkili olan bir diğer başlık ise banknot politikası. Merkez Bankası'nın yüksek kupürlü yeni banknot basımına mesafeli durması, mevcut banknotlarla artan nakit talebinin nasıl yönetileceği sorusunu bankaların önüne koydu. Tedavüldeki en büyük kupürün alım gücünün düşmesi, ATM'lerin daha sık doldurulmasını ve maliyetlerin artmasını beraberinde getirdi.

#6
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

BAZI BANKALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI Aslında bu uygulama sektör için tamamen yeni değil. Bazı özel bankalar son aylarda şube içi ATM'lerde günlük komisyonsuz çekim limitlerini önemli ölçüde artırarak sistemi fiilen devreye aldı. 2026 itibarıyla bu yaklaşımın sektör genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

#7
Foto - Bunu bilmeyen para çekemez: ATM’ler yılbaşından sonra ikiye ayrılıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?
Gündem

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Algı operasyonlarıyla tanınan Sözcü TV’nin yayınladığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketi, muhalefetin yıllardır pompaladığı “iktidar gidiyor” ma..
Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına im..
GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında
Gündem

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan’ın gözal..
Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri
Siyaset

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

Adana’da İYİ Parti’den 5 ilçe başkanı istifa etti. Yapılan ortak açıklamada "Müdahaleler, parti içi tarafsızlık ilkesini ağır biçimde ihlal ..
ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

ATM kullanımında köklü bir değişiklik için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren özel bankalar, ATM’leri “şube içi” ve “şube dışı” ol..
Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu
Dünya

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu

Parkta spor yapan kadınlara yönelik birçok defa taciz olayına karıştığı tespit edilen şahıs, son girişiminde farkında olmadan bir sivil kadı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23