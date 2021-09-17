ATMACA ve SOM füzelerine güç verecek... İlk teslimatlar yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan "Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi" kapsamında KALE ArGe tarafından geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru’nda, önemli bir ilerleme kaydedildi. 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) esnasında seri üretim sözleşmesi imzalanan KTJ-3200’de, çeşitli testlerin icrası için ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

KALE ArGe, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE’ye birer adet KTJ-3200 Turbojet Motoru teslim etti. Teslim edilen motorlar ile SOM Seyir Füzesi ile ATMACA Gemisavar Füzesi’ne yönelik KTJ-3200 motorunun entegrasyon faaliyetleri de resmen başlamış oldu.

KTJ-3200 ile donatılan SOM Seyir Füzesi’nin ilk atışının, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Türkiye’nin Fransız üretimi TR40 motoruna bağımlılığını sonlandıran Kale Arge üretimi KTJ-3200’ün, ilerleyen dönemde farklı seyir füzelerine entegre edilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

KTJ-3200’den elde edilen tecrübelerle geliştirilen daha yüksek veyahut daha az itkiye sahip turbojet motorlar, SOM-J ve Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) gibi füze sistemlerinde de kullanılabilecek. Öte yandan motor, çeşitli modifikasyonlarla hedef uçak gibi farklı platformlarda da kullanılabilecek.

Seri üretim sözleşmesi imzalanan KTJ-3200 Turbojet Motoru’ndan, yüklü miktarda tedarik edileceği tahmin ediliyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından tedarik edilecek SOM Seyir Füzesi sayısı, 415 olarak açıklanmıştı.

Milli imkanlarla geliştirilen ve kısa süre içerisinde ‘seri üretim’ teslimatlarının başlaması beklenen KTJ-3200 motoru sayesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik verilen 415 adetlik SOM Seyir Füzesi siparişi kapsamında da üretim faaliyetlerinin hızlanacağı tahmin ediliyor.

"KTJ-3200 Turbojet Motoru" özellikleri

Ağırlık: 48 kg

Çap: 30 cm

İrtifa: 5.000 m

Hız: 900 km/saat (0.95 Mach)

Uzunluk : 72 cm

Hizmet Ömrü: 17 saat

İtki Kuvveti: 3.2kN ve azami 3.5kN [787lbf/357kgf]

Kullanılacak Sistemler: SOM, Atmaca

Yakıt: JP8 ve JP10 Sıvı Jet

Çalışma Prensibi: Dört kademeli eksenel

Elektrik Üretim: 6kVA kapasiteli bir alternatör

SOM Seyir Füzesi

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi gerçekleştirilen SOM, Türkiye’nin ilk milli havadan atılan seyir füzesi (ALCM)’dir. Azami 250+ kilometre menzili bulunan SOM Seyir Füzesi, düşük radar kesit alanı ve hassas vuruş yeteneğine sahiptir.

SOM-J Seyir Füzesi

Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen SOM-J, SOM Füzesi’ne göre daha düşük silüete sahiptir. Stealth savaş uçaklarında bulunan dahili silah istasyonlarına uyumlu yapıda olan SOM-J, azami 275+ kilometre menzile sahiptir.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, Türkiye’nin ilk milli gemisavar füzesidir. Azami 222+ kilometre menzili bulunan ATMACA Füzesi, aktif radar arayıcı başlığa sahiptir. ATMACA, sea-skimming gibi birçok gelişmiş özelliğe sahiptir.

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