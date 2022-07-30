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Gündem Atma Ziyaaaa yavaş! Meral Akşener'in anketçisi motoru yaktı
Gündem

Atma Ziyaaaa yavaş! Meral Akşener'in anketçisi motoru yaktı

İYİ Parti ile çalışmaya başlayan ORC, "AK Parti üçüncü parti olabilir" deyip İP’i bile AK Parti’nin önünde göstermeye başladı. İnsanların aklıyla alay eden sözde anket firmasının rezilliği, alay konusu olurken "parayı veren düdüğü çalar" şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:47:00 - 2022-07-30 11:48:43
Atma Ziyaaaa yavaş! Meral Akşener'in anketçisi motoru yaktı

Arpayı Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den alan ORC Araştırma'da Genel Müdür Mehmet Pösteki, masa başında yapılan sallamasyon anketin sonuçlarını açıkladı.

35 ilde yapıldığı yalanıyla sonuçları açıklanan sözde ankette, "AK Parti’nin her ilde yüzde 10 ila 20 arasında oy kaybettiği" aktarıldı.

Yalanla algıya tam gaz devam eden İYİ Parti'nin anketçisi, “Keza AK Parti'nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir." demekten de geri durmadı.

"Parayı veren düdüğü çalar"

"AK Parti üçüncü parti olabilir" deyip İP’i bile AK Parti’nin önünde göstermeye başlayan sözde anket firmasının rezilliği alay konusu olurken "parayı veren düdüğü çalar" şeklinde yorumlandı.

İşte Birgün'e konuşan İYİ Parti'nin anketçisi Pösteki'nin insanların aklıyla alay eden sözleri:

“AK Parti'nin şu anda yüzde 30’un altında, 27-28 payında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

“CHP'nin birinci parti olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu CHP'nin oy oranının artmasından kaynaklı bir şey değil. CHP oy oranını aynen koruyor. Biraz da artış var elbette. Ama 25-26 bandında ilerliyor CHP. Burada CHP'nin birinci parti olabilme ihtimali AK Parti'nin oylarının düşüyor oluşu nedeniyle. AK Parti oyları düştükçe ve CHP aynı yerini korudukça birinci parti konumuna ilerleyecektir. Keza AK Parti'nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İYİ Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti'nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda.

“Eski DYP’li, ANAP’lı fakat AK Parti’ye kanalize olan seçmenin İYİ Parti’ye yöneldiğini görmekteyiz. AK Parti'nin en fazla oy kaybettiği parti İYİ Parti. Verilerden bu sonuç çıkıyor. Birçok meslektaşımın da verilerinde durum aynı şekilde görülüyor. AK Parti neticede şu an birinci ama ikinci olan rakibiyle üç sene önce arasında neredeyse 20 puana yakın bir fark varken şimdi bu fark 2-3 puana kadar düşmüş durumda."

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