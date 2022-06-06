Atma Fikret, din kardeşiyiz! 'Mustafa Kemal düşmanına bile hakaret etmedi!'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendilerine "sürtük" diyenlere, "sürtük" demesini eleştiren Halk TV yorumcusu Fikret Bila, "Sayın Cumhurbaşkanı bu sözünü geri almalı ve özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oturduğu makam büyük Atatürk'ün makamıdır."

dedi.

Mustafa Kemal'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve Yapı Kredi Bankası arşivlerinde bulunan "Atatürk/Belgeler, Elyazısıyla Notlar, Yazışmalar" adlı kitaptan bihaber Bila, Mustafa Kemal'in hayatı boyunca düşmanına bile hakaret etmediğini iddia etti.

"Orası düşmanına bile hakaret etmemiş bir liderin makamıdır." diyen Bila, "Savaşta bile düşmanına hakaret etmemiş, esir alınan Yunan komutanı eşit şartlarda karşısına oturtup, 'siz elinizden geleni yaptınız' diyebilmiş, büyük bir liderin koltuğudur orası." ifadelerini kullandı.

'Bilinçsiz bir hain, aşağılık bir araç'

İşte Mustafa Kemal'in son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin Han'a yönelik ağır hakaretleri:

Osmanoğulları'nın otuz altıncı ve sonuncu padişahı Vahdettin'in saltanatı döneminde millet en derin esaret çukurunun önüne getiriliyor. Binlerce yıldan beri bağımsızlık kavramının seçkin örneği olan Türk milleti, bir tekme ile bu çukurun içine yuvarlanmak isteniyor. Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bilinçsiz bir hain gerekliydi. Nasıl ki yasal olarak ölüm cezasına çarptırılanların bile ipini çekmek için duygularından arınmış bir yaratık aranır. Ölüm kararını verenlerin böyle aşağılık bir araca ihtiyaçları vardır. O kim olabilirdi? Ne yazık ki bu milletin hükümdar, sultan, padişah, halife diye başında bulundurduğu Vahdettin... O, bu davranışıyla kendini öldürdü.