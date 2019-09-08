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ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı sigorta yapılabilecek

Afyonkarahisar’da gerçekleştiren Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında stant açan Quıck Sigorta, burada ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı geliştirilen yeni sigortacılık hizmetinin tanıtımını yaptı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:09
ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı sigorta yapılabilecek

Afyonkarahisar’da gerçekleştiren Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında stant açan Quıck Sigorta, burada ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı geliştirilen yeni sigortacılık hizmetinin tanıtımını yaptı.


Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden Dünya Motokros Şampiyonası’nda Quick Sigorta, motorcuları yalnız bırakmayarak burada stant açtı. Motokros alanında açılan stantta Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, ATM hırsızlıklarından, siber saldırılara kadar birçok alanda vatandaşı koruma altına alan Qu Kimlik’in tanıtımını yaptı.


Dünya Motokors Şampiyonası gibi önemli bir etkinlik için Afyonkarahisar’da olduklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, “Nerede motosiklet ve motosikletçi varsa biz oradayız Quick Sigorta olarak. İlk günden itibaren tüm motosikletliyle iç içe olduk, onlarla beraber olduk. Bu sene Quick Sigorta’nın tırı da hem festivallerde, hem yollarda sigorta bilincini yaymak adına vatandaşlarımıza faaliyet gösteriyor hem de tüm motosiklet festivallerinde Dünya Motosiklet Şampiyonası gibi önemli bir etkinlikte yer almak üzere Afyon’a geldik. Kısa süre içerisinde Afyon’a yaptığımız ikinci ziyaret. Dünya Motokros Şampiyonası önemli bir etkinlik. Ülkemiz için ve Afyon için çok önemli. Bu etkinlikte yer almak için Quick olarak birada bulunuyoruz. Amacımız hem sigortanın tabana yayılması, hem de tabi ki ülkemiz için önemli bir reklam sağlayacak olana, özellikle Afyon için de önemli bir reklam sağlayacak olan tüm Dünyanın takip ettiği bir yarışmada Quick Sigorta olarak katkı sağlamak istiyoruz onun için Afyondayız” diye konuştu.



"ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı sigorta"


Qu Kimlik ile hem ATM hırsızlıklarının hem de siber saldıra karşı vatandaşların koruma altına alınacağını belirten Genel Müdürü Yaşar, “Quick Sigorta yeni ürünleri de piyasaya sundu. Bunların başında Qu Kimlik ürünümüz geliyor. Qu Kimlik ürünümüzle biz hem sanal ortamda hem de fiziki ortamlarda; yani ATM başında, ekran başında yada web ortamında kimliklerin korunması, itibar riskinin yönetilmesi, siber saldırılara karşı koruma sağlanması ya da kapkaça, hırsızlığa karşı koruma sağlanması üzerine ürün geliştirdik. Dolayısıyla her yaş grubu için; bugün ATM’den maaşlarını çeken emeklilerimizi de ATM başında koruyoruz, hem ATM’lerde meydana gelecek suistimallere ve hırsızlıklara, hem de kapkaçlara karşı koruyoruz. Bir de siber ortamda uğranabilecek saldırılara karşı yada kredi kartı hırsızlığına karşı yada sizin sosyal medya hesaplarınız üzerinden bir itibar riskine uğratılması riskine karşı koruyoruz hem de hukuki ve mali danışmanlıklar veriyoruz hem de bu kayıpların yerine konulması tazminat ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Bu sefer böyle bir ürünle geldik. Bu ürünü tanıtmak için de buradayız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:09
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