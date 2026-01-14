ATM cinayetinde karar belli oldu: Sanıklara 16 yıl 4'er ay hapis!

  • İSTANBUL
Samsun’da ATM’den para çekerken güvenlik kameralarının önünde silahlı saldırıyla öldürülen 22 yaşındaki gencin katil zanlıları, 16 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi’nde 14 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gültekin (22), ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak boynundan ve kafasından ağır yaralandı. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise kaçtı. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayı 6 suç kaydı bulunan K.D.’nin (17) gerçekleştirdiğini ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı olan S.K.’nin (16) bulunduğunu tespit etti. 3 çocuk, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Gültekin ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. K.D. ve M.A. ve S.K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında suç vasfının değişme ihtimali üzerine S.K., yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Son duruşma

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın son duruşmasında, silahı ateşlediği gösterilen K.D. ile yanında bulunan M.A., önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların olay tarihinde 17 yaşında olmaları nedeniyle cezaları indirilerek, her biri "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 4’er ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, sanıklar hakkında pişmanlık ya da iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan S.K. ise beraat etti.

