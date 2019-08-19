Atlı Okçuluk Erciyes Kupası yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Erciyes Kupası müsabakaları sona erdi.

Talas’ta Model Uçak Pisti’nde yapılan,27 sporcunun mücadele ettiği ve memluk ile kabak atışları yaparak puan toplamaya çalışıldığı ı müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Kabak atışlarında Teltoru isimli atıyla Taha Eren Tüfekçioğlu birinci olurken, memluk atışlarında Dursun Barış Demirtaş Yelbüke isimli atıyla birinci oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Cübeyre Kaya, Kasva isimli atıyla birinci oldu. Atlı Okçuluk Erciyes Kupası müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.