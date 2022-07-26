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Dünya Atlı muhafızın azarladığı kadın neye uğradığını şaşırdı! "Kraliçe’nin muhafızından uzak durun"
Dünya

Atlı muhafızın azarladığı kadın neye uğradığını şaşırdı! "Kraliçe’nin muhafızından uzak durun"

İngiltere'de Buckingham Sarayı’nın dışında atlı muhafız, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadına bağırarak, "Kraliçe’nin muhafızından uzak durun, dizginlere dokunmayın" diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 20:55:00 - 2022-07-26 21:37:48

İngiltere’nin başkenti Londra’da Buckingham Sarayı’nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Buckingham Sarayı’nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın neye uğradığını şaşırdı. Başka bir kadının muhafız ile fotoğraf çektirmesinin ardından atın yanına yaklaşan kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.

"Kraliçe’nin muhafızından uzak durun"

Atın rahatsız olduğunu fark eden muhafız, kadına, "Kraliçe’nin muhafızından uzak durun, dizginlere dokunmayın" diye bağırdı. Muhafızın bağırmasının ardından neye uğradığını şaşıran kadın, hızla muhafızdan uzaklaştı.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcı, muhafızın bağırdığı kişinin üvey annesi olduğunu belirterek, olayın ardından bir daha başkente gelmeyeceğini ifade etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Kraliçe’nin muhafızının Disneyland’ın değil, silahlı kuvvetlerin bir parçası olduğunu belirterek, kadının hatalı olduğunu ifade etti.

 

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