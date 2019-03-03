Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, grubunu ilk sırada bitirerek, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı03 Mart 2019 Pazar 12:51
ANKARA (AA) - 2018 yılı atlı cirit müsabakaları D Grubu müsabakaları sonuçlandı.
Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, tüm maçlarını kazanarak grubu lider tamamladı.
Erzurum ekibi bu sonuçla Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Grupta son sırada yer alan Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü ise küme düştü.
Türkiye Şampiyonası 15-17 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
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