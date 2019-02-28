0553 313 94 23

Atlı cirit heyacanı Ankara'da sürecek

D Grubu müsabakalarında 4 takım mücadele edecek

28 Şubat 2019 Perşembe 09:51
Atlı cirit heyacanı Ankara'da sürecek

ANKARA (AA) - 2018 yılı atlı cirit müsabakalarında D Grubu heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek müsabakalara 4 takım katılacak.

Grubu ilk sırada bitirecek takımın Türkiye şampiyonası finallerine katılacağı müsabakalarda Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şahdadaş Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Bireylül Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:51
  1. 2018 yılı atlı cirit müsabakaları
  2. atlı cirit
  3. ERZURUM AKINCILAR ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ
  4. tjk 75.yıl hipodromu
  5. uşak bireylül atlı cirit spor kulübü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’dan Rize’ye gönül köprüsü
    1. Adıyaman’dan Rize’ye gönül köprüsü
    2. Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta arttı
    3. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı..
    4. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    5. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    6. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    7. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    8. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    9. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    10. Başıboş köpekler korku salıyor
    11. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    12. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    13. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    14. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    15. (Özel) Azmin zaferi
    16. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    17. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    18. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    19. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    20. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    21. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    22. Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en..
    23. Ersan’lı Milwaukee Bucks, Sacremanto..
    24. TÜİK'e göre, ihracat ocakta yıllık..
    25. Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor
    26. Beykoz’da yola çöken istinat duvarı..
    27. Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal..
    28. Piyasa, güne artı rezervle başladı
    29. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp..
    30. Dolar/TL, 5,3220 seviyesinde işlem..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü