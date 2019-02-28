Atlı cirit heyacanı Ankara'da sürecek
D Grubu müsabakalarında 4 takım mücadele edecek28 Şubat 2019 Perşembe 09:51
ANKARA (AA) - 2018 yılı atlı cirit müsabakalarında D Grubu heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.
Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek müsabakalara 4 takım katılacak.
Grubu ilk sırada bitirecek takımın Türkiye şampiyonası finallerine katılacağı müsabakalarda Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şahdadaş Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Bireylül Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.
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