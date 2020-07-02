Atletizmde yarışlar 18 Temmuz'da tekrar başlayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geciken sezonu 18-19 Temmuz'da Ankara'da yapılacak ilk yarışlarla başlatacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Ankara'da özel yapılacak yarışlarla sezonun start alacağı belirtildi.

Federasyondan, Türkiye'de atletlerin 4-6 hafta arasındaki hazırlık sürecini göz önüne alarak oluşturulan takvimle ilgili, "World Athletics'in ana yarışmalarını ağustos-ekim periyoduna taşıdığı 2020 sezonunda Avrupa'daki ülkelerin neredeyse tamamı ulusal şampiyonasını ağustos sonu ve eylül başında gerçekleştirecek. Türkiye Atletizm Şampiyonası da eylül ayının başında yapılacak. World Athletics, geçtiğimiz nisan ayında her ülkenin yerel makamlarının alacağı özel önlemleri göz önüne alarak takvim belirlememiş, sadece ağustos-eylül periyodunda ulusal şampiyonaların tamamlanabilmesi için tavsiye kararı almıştı." açıklaması yapıldı.