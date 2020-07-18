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Spor

Atletizmde pist sezonu Ankara'da açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:50:21 -
Atletizmde pist sezonu Ankara'da açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki ilk pist yarışması, Ankara'da başladı.

Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk açık saha olimpik deneme yarışması, iki gün sürecek.

Yaklaşık 300 atletin kayıt yaptırdığı organizasyon; büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

İlk gün sabah seansında 100 metre seçmeleri ile 18 yaş altı erkekler çekiç atma ve 18 yaş altı kadınlar sırıkla atlama yarışmaları yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarışma alanları dezenfekte edildi, görevliler maske taktı.

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