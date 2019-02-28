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Atletizmde hedef final koşmak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:"Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda hedefimiz önce final, sonra madalya"- "Altyapımızda son 4 yılın meyvelerini toplamaya başladık"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:31
Atletizmde hedef final koşmak

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarın başlayacak 35. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda öncelikle hedeflerinin finalde yarışmak olduğunu söyledi.

Glasgow kentinde düzenlenecek ve 3 Mart Pazar günü sona erecek şampiyonayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Çintimar, şampiyonaya en fazla sporcu ve en fazla branş katılımı sağladıklarını ifade etti.

Hemen hemen tüm branşlarda şampiyonada yer alacaklarına dikkati çeken Çintimar, "Her branşta sporcumuz bulunuyor. Şampiyonaya da ciddi bir katılım var." dedi.

Altyapıda son 4 yılın meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getiren başkan Çintimar, "Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda hedefimiz önce final, sonra madalya. Her çocuğun madalya şansı var. O anki atmosfer ve psikolojik durum önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mizgin Ay, Şevval Ayaz ve Mikdat Sevler gibi genç çocukların şampiyonada sahne alacağını belirten Çintimar, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar Avrupa büyükler barajını geçerek yarışma hakkını elde etti. Altyapımızda son 4 yılın meyvelerini toplamaya başladık. Çok ciddi bir altyapımız var. Güçlü bir ekiple yukarı doğru geliyoruz. 2020 ve 2024 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımızın burada final yarışmaları önemli. Finalde ne olur bilemem. Buradan eli boş dönmeyeceğiz. Madalya sayısı ve rengi veremem. Burada her şey saliselerle belirleniyor. 15 sporcuyla katılıyoruz. Herkes finalde yarışabilmek için çaba sarf edecek."

"Madalya alacak bir ismi söylemem doğru değil" diyen federasyon başkanı Fatih Çintimar, "Emre Zafer Barnes genel sıralamada ikinci sırada bulunuyor ancak orada, o anda ne olur bilemiyoruz. Yüksek atlamada dünya şampiyonasında final yapan tek Avrupalı Alperen Acet. Dünyada 5'inci, Avrupa'da ise 4. sırada. Ancak o anda ne yapar bilemem." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:31
  1. Atletizm
  2. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
  3. Glasgow
  4. İskoçya
  5. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar

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