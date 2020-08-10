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Spor

Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:10:00 -
Atletico Madrid'de iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin koronavirüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.

 

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