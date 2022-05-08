Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
Atletico Madrid-Real Madrid CANLI İZLE | İspanya La Liga'nın 35.hafta mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Peki, La Liga maçlarını hangi kanal veriyor. Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman?
La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın önemli karşılaşmaları arasında yer alan Atletico Madrid-Real Madrid maçının ne zaman hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı.
Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
Atletico Madrid 8 Mayıs Pazar gecesi Estadio Wanda Metropolitano'da Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Samart, S Spor Plus, Bilyoner ve Azarbeycan kanalı CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, Real Madrid'e karşı son sekiz resmi maçta galibiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçların altısında ise Atletico Madrid gol bulamadı.
Atletico Madrid bu sezon evinde oynadığı La Liga maçlarında yalnızca iki mağlubiyet aldı.