Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç kaç bitti? La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç kaç bitti? La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid'i konuk etti. İşte, Atletico Madrid Real Madrid maçının detayları... Gol sesi çıkmadı Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye iki ekip de istekli başladı. Ancak iki ekip de aradığı golü bir türlü bulamadı. Futbolseverlerin merakla beklediği gol ve goller gelmeyince mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Alınan sonuçla Real Madrid puanını 15'e, Atletico Madrid ise 14'e yükseltti. La Liga puan durumu

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