Atletico Madrid iyi bir başlangıç yaptı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, yeni sezonun açılış haftasında Celta Vigo'ya konuk oldu.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 23 ve 64. dakikada Correa attı. Celta Vigo'nun golünü ise 59. dakikada Aspas (penaltıdan) kaydetti.
Celta Vigo'dan Mallo, Atletico Madrid'den de Hermoso, 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.