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Atletico Madrid, Griezmann konusunda pes etmiyor

- Fransız futbolcunun serbest kalma bedeli olarak ödediği 120 milyon avronun yeterli olmadığını savunan Atletico Madrid, Barcelona'dan 80 milyon avro daha talep etti

12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
Atletico Madrid, Griezmann konusunda pes etmiyor


MADRİD (AA) - Atletico Madrid Kulübü, Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya transfer olmasına itiraz etti.

Barcelona'nın Griezmann ile 5 sezonluk sözleşme imzalayacağını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Atletico Madrid, Fransız futbolcunun serbest kalma bedeli olarak ödediği 120 milyon avronun yeterli olmadığını belirtti.

Atletico Madrid, Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 120 milyon avro değil 200 milyon avro olduğunu vurgulayarak, Barcelona'dan kalan 80 milyon avroyu ödemesini istedi.

Griezmann'ın avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna giderek Barcelona'dan aldığı parayla 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödediği belirtilen açıklamada, Katalan kulübü ile Fransız futbolcu arasındaki anlaşmanın aslında 14 Mayıs'ta yapıldığını, o tarihte de Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 200 milyon avro olduğu savunuldu.

Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 1 Temmuz itibarıyla 200 milyon avrodan 120 milyon avroya inmesine rağmen, Barcelona'yla yapılan anlaşmanın bu tarihten önce olduğuna dair bilgiler olduğunu kaydeden Atletico Madrid, kulübün haklarını ve meşru çıkarlarını savunmak için gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Barcelana Kulübü, Griezmann'ın avukatları aracılığıyla 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini La Liga kurumuna ödemesinin ardından resmi bir açıklama yaparak, Fransız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını ilan etmişti.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
  1. Antoine Griezmann
  2. Atletico Madrid
  3. Barcelona
  4. İspanya'dan futbol

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