"Atlas Geleceği Konuşuyor" etkinliği

AYDIN (AA) - Teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye'deki amatör kulüp sayısının Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin çok altında olduğunu belirterek, bu rakamın artmasının, profesyonel kulüplerin kalitesine etki edeceğini söyledi.

Atlas Sağlık Eğitim Vakfının Kuşadası'nda bir otelde düzenlediği, "Atlas Geleceği Konuşuyor" etkinliğine katılan Ersun Yanal, "Sporda ve futbolda gelecek nasıl şekillenecek." konusuna ilişkin slayt eşliğinde sunum yaptı.

Türkiye'nin Avrupa'daki en genç nüfusuna sahip olmasına rağmen, genç nüfusun sporda yeteri kadar yer almadığını dile getiren Yanal, Türkiye'de profesyonel ligler ve BAL Ligi'yle birlikte toplamda 3 bin 653 kulüpte 11 bin 584 takım bulunduğunu, Almanya'da ise bu rakamın 24 bin 958 kulüpte 157 bin 313 takım olduğunu aktardı.

Amatör ve profesyonel takım rakamlarının karşılaştırmasını yapan Yanal, "Türkiye'de amatör takım sayısı 7 bin 563, profesyonel takım sayısı 126. İngiltere'de amatör takım 37 bin 500, profesyonel takım sayısı 72. Almanya'da ise 25 bin 727 amatör takım, 58 profesyonel takım var. Bu rakamlar, 'Amatörlerin sayısı ne kadar artarsa, profesyonellerin kalitesi de o kadar artar.' anlamı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Spor alanında Türkiye'nin iddialı bir başarı stratejisi belirlemesi gerektiğini belirten Yanal, spor yönetiminin ölçülebilir hedeflere dayalı, başarı odaklı bir bakışla yenilenmesinin, spor kültürünün geliştirilmesinin, sporun bir değer olarak yaygınlaştırılmasının hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

Yanal, çözüm noktası olarak okullardaki spor eğitiminin güçlendirilmesi gereğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Okullar, spor organizasyonu uygulama merkezleri halinde planlanmalı. Kırsal kesimlerde spor kulüpleri ve müsabaka organizasyonları desteklenmeli. Okçuluk, güreş gibi geleneksel sporları özendirecek hedef ve stratejiler belirlenmeli. Özellikle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumların spor başlığında üretecekleri stratejiler, ülke bütünlüğü ve gelişimi açısından da ele alınmalı."



