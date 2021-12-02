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Kadın - Aile Atıştırmalık tarifler
Kadın - Aile

Atıştırmalık tarifler

Atıştırmalık Tarifler - Kolay, Pratik ve Sağlıklı Atıştırnalıklar

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:20:00 - 2021-12-02 20:25:47
Atıştırmalık tarifler

Pratik atıştırmalıklar, tuzlu atıştırmalıklar ve atıştırmalık tatlı tarifleri de ilginizi çekebilir. 

Patatesle cips nasıl yapılır?
 
Patatesler suda beklerken bir kasenin içerisine zeytinyağını alın. Karabiber, kekik, tatlı kırmızı biber, tuz ve sarımsak tozu ilave ederek karıştırın. On dakika kadar suda bekleyen patates dilimlerini süzün ve kurulayın. Ardından patates dilimleri ve hazırladığınız sosu derin bir kasede birleştirerek harmanlayın.

Tavada lahmacun

Hamur yoğurulup dinlendirilir. Daha sonra iç harç malzemeleri çok ince kıyılıp kıyma ile yoğurulur. Dinlenen hamurdan parçalar alınıp ince şekilde açılır. Üzerine harç koyulur 200 derece fırında pişirilir. Yufkadan Fındık Lahmacun.

Çıtır tavuk göğsü

Tavuk göğüslerini parmak dilimi şeklinde yani julyen doğruyoruz. Derin bir kapta yumurta, karbonat, tuz ve baharatları karıştırıyoruz. Bu sosu doğradığımız tavukların üstüne döküp iyice yediriyoruz. Vakit varsa buzdolabında 1 saat bekletirsek güzel olur.

Lavaş cipsi

Öncelikle, baharatları ve sıvı yağı bir kapta karıştıralım. Lavaşları fotoğraftaki gibi keselim. Yaptığımız sosu, kestiğimiz lavaşların üzerine dökelim ve iyice her yerine bulayalım. Yağlı kağıt serili tepsimize lavaşları bırakıp, düzeltelir.

Hazırlavaştan pratik lahmacun

Lavaşların dışındaki malzemeleri derin bir kaseye koyuyoruz. Soğanı, sarımsağı rendeliyoruz, biberleri ve maydanozu ince ince kıyıyoruz. Harçtan avcunuzun içine alıp parmaklarınızla lavaşa yayıyoruz. Orta ocakta kısık ateşte kapağı kapalı vaziyette buharıyla kıymalı harcımız pişiyor.

 

 

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