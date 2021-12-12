Atıp tutmaktan bıkmıyor! Puslu hava ekonomisti yine kafayı çıkardı

Her sene "Türkiye IMF ile anlaşacak" diyen ancak bugüne dek hiçbir tahmini tutmayan IMF’ci sözde ekonomist Atilla Yeşilada yine kafayı çıkardı. Kriz tellallığı yaparak topluma güvensizlik aşılamaya çalışan Yeşilada, Türkiye'yi çok ağır bir ekonomik bunalım beklediğini iddia etti.

"Ekonomist" unvanını nereden aldığı belli olmayan Atilla Yeşilada, sallamasyon tahminlerine bir yenisini daha ekledi.

"Yandık", "Bittik" algısı oluşturmaya çalışan solcuların ekonomisti Yeşilada, yine zırvalayarak, "Yeni ekonomik model en geç şubatta defnedilir. Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemlerde "Dolar düşecek", "Dolardan kaçın" ve "Merkez Bankası faiz indirmeyecek" şeklinde uydurma tavsiyelerde bulunan ancak söylediklerinin tersinin çıkmasıyla rezil kepaze olan Yeşilada, Integral Forextv'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor. Yeni ekonomi modelinin ilham kaynağı ekonomik büyümeyi hızlandırmaksa şubat ortalarına geldiğimizde büyük ihtimalle uçak gibi yere çakılmış olduğunu göreceğiz."

Yaptığı her tahminde çuvallayan Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de faizler düşerken Fed faiz arttırdığında tabii ki doların TL'ye karşı değeri artacaktır. Fed faiz artırmaları yüzünden ekonomi de mevduatlar gibi dolarize olacak. Ekonominin ancak %30-35'i fiyat artışlarını hazmedebilir, geriye kalanı dolarizasyona dayanamaz."

Hiçbir tahmini tutmadı

Solcuların "uzman ekonomist" olarak pazarlamaya çalıştığı Atilla Yeşilada geçtiğimiz dönemlerde doların düşeceğini iddia etmişti. "Dolar düşecek", "Dolardan kaçın" şeklinde tavsiyelerde bulunan Yeşilada, doların yükselmesiyle alay konusu oldu.

"Merkez Bankası faiz indirmeyecek" demişti

Yeşilada ayrıca "Merkez Bankası Eylül ayında faiz indirmeyecek" demiş ancak Merkez Bankası Eylül ayında 100 baz puan indirim yapmış ve faizi yüzde 19'dan 18'e çekmişti. Ekim ayında ise faiz oranı yüzde 18'den yüzde 16'ya, Kasım ayında ise yüzde 16'dan yüzde 15'e çekilmişti.